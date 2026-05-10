Marie-Louise Eta, DT de Unión Berlín, se convirtió en la primera mujer en ganar en la Bundesliga

¡Un hecho histórico! Marie-Louise Eta se convirtió en la primera entrenadora en lograr una victoria en la Bundesliga este domingo 10 de mayo. El encuentro ante el FSV Mainz 05, por la fecha 33 del torneo alemán, terminó con un sólido 3-1 a favor de 'Los de Hierro'. Este hecho ha causado gran repercusión en redes sociales por tratarse de un momento que quedará para la historia del deporte rey.

Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en ganar en la Bundesliga

Eta tomó las riendas del equipo el 12 de abril y, aunque logró asegurar con rapidez la permanencia, su primer triunfo llegó en su cuarta aparición al mando. Hasta entonces, el conjunto había perdido 1-2 ante el VfL Wolfsburg y 3-1 contra el RB Leipzig, además de empatar 2-2 con el Colonia.

A falta de una jornada para el final de la liga alemana, el equipo se ubica en el puesto 12 con 36 puntos, lejos de la zona de peligro. Con el FC Bayern Múnich ya consagrado campeón desde hace varias fechas, como ha ocurrido en la mayoría de las temporadas recientes, la atención del torneo se centra principalmente en la lucha por evitar el descenso.

¿Quién es Marie-Louise Eta?

Marie-Louise Eta, nacida el 7 de julio de 1991, es una exfutbolista y entrenadora alemana que en abril del 2026 alcanzó otro registro histórico al convertirse en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la Bundesliga y en una de las cinco grandes ligas europeas, al asumir de manera interina el cargo.

Trayectoria de Marie-Louise Eta como entrenadora