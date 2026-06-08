Juventus apunta a Emiliano 'Dibu' Martínez para reforzar su arco la próxima temporada

La Juventus ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y tiene un objetivo claro para reforzar una de las posiciones más importantes del equipo. La dirigencia de la “Vecchia Signora” ha puesto la mira en Emiliano “Dibu” Martínez, actual arquero del Aston Villa y campeón del mundo con Argentina.

El guardameta albiceleste atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Sus actuaciones tanto en la Premier League como con la selección argentina lo han consolidado como uno de los porteros más destacados del fútbol internacional.

En Turín consideran que su experiencia, liderazgo y personalidad pueden aportar un salto de calidad al plantel. Por ello, el nombre de Martínez figura entre las principales prioridades del club para el próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, la operación no se presenta sencilla. Aston Villa no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus máximas figuras, por lo que cualquier negociación demandará una importante inversión económica, más aún después del Mundial 2026.

A pesar de las dificultades, la Juventus confía en avanzar en las conversaciones durante las próximas semanas. El objetivo es convencer al arquero argentino y encontrar una fórmula que permita concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado europeo.