¿A qué hora juega Francia vs Irak por el Mundial 2026 y dónde ver el partido de la jornada 2?

Se viene un partidazo por la jornada 2 del Mundial 2026 entre las selecciones de Francia e Irak, que se enfrentarán por el Grupo I. Este encuentro marcará el destino de ambas naciones, pues los dos equipos buscarán un triunfo clave tras lo ocurrido en la primera jornada. Los franceses llegan como favoritos para este compromiso, ya que deberán salir desde el primer minuto a asegurar el primer puesto del grupo, en disputa con Noruega, que también suma tres puntos.

¿A qué hora juega Francia vs Irak por el Mundial 2026?

Este partido, que se llevará a cabo este lunes 22 de junio, se podrá seguir desde las 4.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Filadelfia. A continuación, los horarios para otros países.

Perú, Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Bolivia, Venezuela, Chile: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

6.00 p. m. México: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Estados Unidos (Washington): 5.00 p. m.

Así luce el Estadio Filadelfia

¿Cómo ver Francia vs Irak por el Mundial 2026?

Este partido, en Perú, se podrá seguir por la señal de DSports, mientras que en plataformas de streaming lo puedes ver mediante DGO y Paramount+.

Tabla de posiciones del Grupo I por el Mundial 2026

Esta fecha definirá el futuro de algunas selecciones, pues, según los resultados que consigan, se verá si siguen en competencia o si tendrán que despedirse de esta Copa del Mundo.