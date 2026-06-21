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¿Llega a la Liga 1? Gigante del continente se refuerza con estrella del Mundial 2026: "Acuerdo..."
Se conoció que una figura que actualmente disputa el Mundial 2026 llegó a un acuerdo con un reconocido club de este continente para la próxima temporada.
Una estrella más arriba en nuestro continente con miras a la siguiente temporada. Tras el parón por el Mundial 2026, muchos equipos se encuentran preparando sus planteles, por lo que uno de los grandes del continente acaba de reforzarse con un volante que actualmente se encuentra defendiendo los colores de su selección.
Se trata de Casemiro, el experimentado jugador que tuvo paso por equipos como Real Madrid y que actualmente milita en Manchester United. Ahora será compañero de Lionel Messi en Inter Miami.
Casemiro será el nuevo jugador de Inter Miami
De acuerdo con la información del periodista internacional Fabrizio Romano, el brasileño habría sellado un acuerdo verbal con el equipo rosado para ser su nuevo jugador.
“Inter Miami completa el acuerdo para fichar a Casemiro como nuevo mediocampista, ¡ahí vamos!. Acuerdo verbal sellado con todas las partes involucradas y todos los pasos formales resueltos, ahora esperando para firmar y anunciar al brasileño. Casemiro quiere jugar con Messi. Futuro en MLS”, explicó mediante X el italiano.
Casemiro acordó verbalmente con Inter Miami
El futbolista brasileño aterrizará ahora en la MLS para reforzar el mediocampo de las ‘Garzas’, que buscarán seguir en la pelea por los primeros puestos, además de competir con fuerza en la Concachampions.
Esta será la segunda experiencia de Casemiro en el continente americano desde el arranque de su carrera. En sus primeros años defendió la camiseta de São Paulo, antes de dar el salto al fútbol europeo.
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