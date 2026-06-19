Referente de Argentina desea que Lionel Messi no se retire: "Que siga jugando los Mundiales que quiera"

El debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 se transformó en el show absoluto de Lionel Messi. El capitán argentino marcó un triplete ante Argelia para comandar el primer triunfo de su selección en el torneo y dejó en claro que el equipo llega con el perfil de candidato. Además, les regaló a los hinchas un arranque ideal que los ilusiona con la cuarta estrella.

Semejante exhibición sobre el césped no hizo más que darles la razón a dos históricos que vistieron el buzo de la selección: Ubaldo Pato Fillol y Sergio Chiquito Romero. Días antes de que ruede la pelota, ambos exarqueros analizaron el presente del plantel y coincidieron en que el grupo tiene las condiciones y la mística necesarias para dar pelea y buscar repetir la gloria máxima.

En esa charla previa, Fillol se mostró muy ilusionado y deseó de corazón que sea su Mundial, su Copa del Mundo, al recordar que la camiseta argentina obliga por su historia. "Ojalá nos puedan representar con esa humildad y esa entrega. Ojalá podamos repetir", soltó el campeón de 1978, dejando claro el sentir de todo un país antes del debut.

A su vez, Romero prefirió destacar la personalidad que el capitán muestra en los momentos límite y recordó el cruce con Louis van Gaal en Catar 2022: "Recordando la de Van Gaal, ¿no? Que dijo: 'Argentina cuando ataca tiene 11, cuando defiende tiene 10'. Y Leo fue y se le paró haciéndole el Topo Gigio". Además, Chiquito advirtió que cuando "ese enano se endemonia dentro de la cancha, es imparable", un aviso que Argelia sufrió.

Lionel Messi coincidió con Sergio Romero en el Mundial 2014

Finalmente, Romero dejó un deseo que este miércoles cobra más fuerza tras la actuación del capitán argentino en el estreno mundialista. "Que siga disfrutando, que siga jugando todos los mundiales que quiera", expresó el exguardameta en el pódcast Unidos por la Pasión, de Betsson.

Lionel Messi y sus estadísticas en Mundiales

Lionel Messi sigue agigantando su leyenda. Con su reciente triplete ante Argelia, el astro argentino alcanzó los 16 goles en 27 partidos disputados a lo largo de seis ediciones de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Con esta cifra, La Pulga se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose.