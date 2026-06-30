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Canal confirmado para ver Portugal vs Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Portugal vs Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo.

Diego Medina
Portugal y Croacia se verán por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Portugal y Croacia se verán por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para un partido de alto nivel que protagonizarán las escuadras de Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Toronto de Canadá. Ambos elencos tienen argumentos sólidos para avanzar a la siguiente instancia, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos. En esta nota conoce el canal confirmado de este choque de titanes que paralizará al planeta.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

¿Dónde ver Portugal vs Croacia?

La transmisión del partido entre Portugal vs Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la opción de servicio de paga para sintonizarlo por DSports (antes DirecTV Sports), DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Portugal vs Croacia

  • Perú: DirecTV Sports, América TV, América TVGO, DGO y Paramount Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas DGO y Paramount Plus.
  • Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, mitelefe y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: Disney Plus y CazéTV.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.
  • México: ViX.
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
Portugal y Croacia se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Portugal y Croacia se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Portugal vs Croacia: fecha, día y horario confirmado

El cotejo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Portugal vs Croacia se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio a partir de las 18.00 hora peruana (23.00 horas GMT).

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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