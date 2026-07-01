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¿Se retira? Manuel Neuer sorprende con mensaje tras eliminación en el Mundial 2026: "Fue un honor"
Luego de la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026, el portero del Bayern Múnich utilizó sus redes sociales para dar una sorpresiva noticia.
Hace unos días, Paraguay logró vencer a Alemania desde los 12 pasos para asegurar su pase a los octavos de final del Mundial 2026, sorprendiendo a más de uno. Tras la eliminación, los alemanes tuvieron que comprar su boleto de regreso a casa, donde las publicaciones en redes sociales no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de Manuel Neuer, histórico portero del Bayern Múnich, que anunció su retiro de la selección. El guardameta no dudó en usar su red social Instagram para expresar lo que siente ante sus seguidores tras esta decepción futbolística.
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En el mensaje, Neuer anuncio que su ciclo en la selección alemana ha llegado a su fin, pues con 40 años considera que ya no le queda nada más por aportar, luego de haber sido campeón del mundo en el 2014.
“¡Siempre fue un honor para mí! La salida temprana de la Copa del Mundo es extremadamente decepcionante. Claramente hemos quedado atrás de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final duele mucho”.
“Había decidido conscientemente jugar para Alemania una vez más. Primero porque siempre me llena de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años de edad y con la experiencia de 4 torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto como fuera del campo como fuera del campo y ayudar al fútbol de Alemania. A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo”.
“Mi decepción es indescriptible, pero sigue existiendo una gran gratitud. Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años y en este torneo”, escribió el deportistas en sus redes sociales.
Manuel Neuer se despidió de la selección alemana
Manuel Neuer: lista de títulos
- 2x Mejor futbolista del año
- 3x Guardameta del año
- 1x Ganador de la Medalla Fritz Walter de Plata
- 1x Campeón del Mundo
- 2x Campeón de la UEFA Champions League
- 13x Campeón de Alemania
- 2x Campeón de la Supercopa de Europa
- 7x Campeón de la Copa de Alemania
- 2x Campeón del Mundial de Clubes
- 8x Campeón de la Supercopa de Alemania
- 1x Campeón de Europa Sub-21
- 1x Campeón de Alemania Sub-17
- 1x Campeón de la Copa de Alemania Sub-19
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