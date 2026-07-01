Beccacece anuncia el fin de ciclo como DT de Ecuador tras eliminación en el Mundial: "Un lugar que..."

La selección de Ecuador cayó sorpresivamente ante México por 2-0 y se tuvo que despedir del Mundial 2026. El Tri, que había ilusionado tras ganarle a Alemania, no tuvo entre sus planes ser dominado de principio a fin por uno de los anfitriones de este certamen. Tras el pitazo final, su entrenador, Sebastián Beccacece, se pronunció sobre la desoladora derrota y dio su análisis de la misma. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que anunciara el final de su ciclo con Ecuador.

El técnico argentino reveló que uno de sus objetivos era llevar al equipo a instancias más altas. No obstante, no dudó en agradecer la oportunidad y señaló que le toca retirarse de un lugar al que quiere mucho.

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"Mi contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial y hoy finalizó el Mundial. Nosotros queríamos más, queríamos hacer un mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer. Corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho. […] Hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa", expresó.

Beccacece analizó su trabajo con Ecuador en el Mundial 2026

El exentrenador de Defensa y Justicia resaltó la entrega y el compromiso que mostró el plantel durante los dos años y medio que estuvo al mando de Ecuador. Además, afirmó que se marcha con la tranquilidad de haber dejado una base sólida para el futuro de la selección.

"Nosotros lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario y un camino de dos años y medio trabajando sin parar, con mucha honestidad, con muchos debutantes en el Mundial y en la selección. Con grandes resultados en la clasificatoria y creo que hicimos una fase increíble", comentó.

Por último, Beccacece expresó su decepción por el nivel que mostró Ecuador durante el primer tiempo frente a México. Aun así, resaltó la entrega y el compromiso que demostró el plantel a lo largo de todo el proceso mundialista.

"Creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que ha sido el proceso. Eso hace que hoy nos tenga esta tristeza, pero también con la alegría de que realmente tenemos un grupo de futbolistas que se han comprometido".