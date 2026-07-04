Canal confirmado para ver México vs. Inglaterra por partido de octavos del Mundial 2026

Se viene uno de los duelos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026: el México vs Inglaterra. Ambas escuadras tienen el firme deseo de avanzar de ronda, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos. Conoce los canales oficiales de transmisión para no perderte este emotivo compromiso en el Estadio Azteca.

¿Dónde ver México vs Inglaterra?

La transmisión del encuentro entre México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal de DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, tienes opciones por streaming para seguirlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver México vs Inglaterra

Estos son los canales oficiales para ver el encuentro entre México vs Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México:

Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Paraguay: GEN, Trece, Unicanal

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

México vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Últimos resultados de México e Inglaterra por el Mundial 2026

MÉXICO

México 2-0 Ecuador (Mundial 2026)

República Checa 0-3 México (Mundial 2026)

México 1-0 Corea del Sur (Mundial 2026)

México 2-0 Sudáfrica (Mundial 2026)

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