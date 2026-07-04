0
EN DIRECTO
Canadá vs Marruecos por octavos del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Canal confirmado para ver México vs. Inglaterra por partido de octavos del Mundial 2026

Conoce dónde ver la transmisión del encuentro entre México vs Inglaterra por la llave de octavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Conoce el canal que transmite partido de México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026.
Conoce el canal que transmite partido de México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Se viene uno de los duelos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026: el México vs Inglaterra. Ambas escuadras tienen el firme deseo de avanzar de ronda, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos. Conoce los canales oficiales de transmisión para no perderte este emotivo compromiso en el Estadio Azteca.

Canales para ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Qué canales transmiten EN VIVO y GRATIS los partidos de octavos de final del Mundial 2026?

¿Dónde ver México vs Inglaterra?

La transmisión del encuentro entre México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal de DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, tienes opciones por streaming para seguirlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver México vs Inglaterra

Estos son los canales oficiales para ver el encuentro entre México vs Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México:

  • Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
México vs. Inglaterra, Mundial 2026

México vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Últimos resultados de México e Inglaterra por el Mundial 2026

MÉXICO

  • México 2-0 Ecuador (Mundial 2026)
  • República Checa 0-3 México (Mundial 2026)
  • México 1-0 Corea del Sur (Mundial 2026)
  • México 2-0 Sudáfrica (Mundial 2026)

INGLATERRA

  • Inglaterra 2-1 RD Congo (Mundial 2026)
  • Panamá 0-2 Inglaterra (Mundial 2026)
  • Inglaterra 0-0 Ghana (Mundial 2026)
  • Inglaterra 4-2 Croacia (Mundial 2026)
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Canadá vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto por América TV y DIRECTV Sports

  2. ¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horario, canales y resultados EN VIVO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano