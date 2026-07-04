- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Canadá vs Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Alianza Lima vs Universitario
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Canal confirmado para ver México vs. Inglaterra por partido de octavos del Mundial 2026
Conoce dónde ver la transmisión del encuentro entre México vs Inglaterra por la llave de octavos de final del Mundial 2026.
Se viene uno de los duelos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026: el México vs Inglaterra. Ambas escuadras tienen el firme deseo de avanzar de ronda, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos. Conoce los canales oficiales de transmisión para no perderte este emotivo compromiso en el Estadio Azteca.
PUEDES VER: ¿Qué canales transmiten EN VIVO y GRATIS los partidos de octavos de final del Mundial 2026?
¿Dónde ver México vs Inglaterra?
La transmisión del encuentro entre México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal de DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, tienes opciones por streaming para seguirlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+.
Canales de transmisión para ver México vs Inglaterra
Estos son los canales oficiales para ver el encuentro entre México vs Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México:
- Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
México vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
Últimos resultados de México e Inglaterra por el Mundial 2026
MÉXICO
- México 2-0 Ecuador (Mundial 2026)
- República Checa 0-3 México (Mundial 2026)
- México 1-0 Corea del Sur (Mundial 2026)
- México 2-0 Sudáfrica (Mundial 2026)
INGLATERRA
- Inglaterra 2-1 RD Congo (Mundial 2026)
- Panamá 0-2 Inglaterra (Mundial 2026)
- Inglaterra 0-0 Ghana (Mundial 2026)
- Inglaterra 4-2 Croacia (Mundial 2026)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00