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Felipe Melo arremetió contra los jugadores de Brasil tras quedar eliminado del Mundial: "Culpables..."

Felipe Melo no se guardó nada y dio un rotundo comentario en contra de los futbolistas de la selección brasileña luego de quedar eliminado del Mundial 2026.

Luis Blancas
Felipe Melo dio fuerte crítica contra los jugadores de Brasil tras quedar eliminado del Mundial 2026
Felipe Melo dio fuerte crítica contra los jugadores de Brasil tras quedar eliminado del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 sigue generando una ola de críticas. En esta ocasión, el histórico exvolante Felipe Melo no se guardó nada y lanzó un duro mensaje contra la Canarinha, asegurando que el fracaso no puede recaer únicamente sobre Carlo Ancelotti, sino también sobre los jugadores y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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Felipe Melo dio fuerte crítica contra los jugadores de Brasil tras quedar eliminado del Mundial 2026

El antiguo internacional brasileño admitió que el técnico italiano tiene parte de responsabilidad por cómo diseñó el encuentro, aunque subrayó que los jugadores también deben asumir su cuota por lo sucedido sobre el terreno de juego.

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Noruega

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"Es muy fácil echarle la culpa solo al entrenador. Él tiene responsabilidad porque es quien plantea el partido, pero los jugadores son los que entran a la cancha y también tienen que asumir su parte", sostuvo.

Felipe Melo también expresó su pesar porque Brasil no aprovechó las ocasiones que creó y apuntó que las fallas en defensa acabaron por sentenciar al equipo ante Noruega.

"Brasil mereció más, pero la eficacia de Noruega terminó marcando la diferencia. Todos sabíamos que no se podía dejar jugar a Haaland y, sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en los dos goles", indicó.

Además, cuestionó una de las decisiones más discutidas del encuentro: dejar a Neymar en el banco de suplentes. Para el exmediocampista, la presencia del astro desde el arranque pudo cambiar el rumbo del compromiso. "Yo habría puesto a Neymar desde el primer minuto. Tal vez el partido habría sido diferente", comentó.

Finalmente, el exjugador fue tajante al evaluar el proceso de la selección brasileña y disparó contra la dirigencia de la CBF. "Ha sido un ciclo sin vergüenza por parte de la CBF. Hoy estamos viendo las consecuencias de todo lo que se hizo mal", concluyó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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