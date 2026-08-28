Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este sábado 29 se realizarán tremendos encuentros por la Liga 1, Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga de España y diferentes torneos sudamericanos. Por ejemplo, en nuestro territorio jugarán Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso y Universitario frente a UTC, mientras que en Inglaterra verán acción Liverpool contra Nottingham Forest y el Atlético de Madrid ante Sevilla en España. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal Los Chankas vs Juan Pablo II 1.00 p. m. L1 Max UTC vs Universitario 3.30 p. m. L1 Max Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso 7.30 p. m. L1 Max

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Liverpool vs Nottingham Forest 6.30 a. m. ESPN y Disney+ Bournemouth vs Everton 9.00 a. m. ESPN y Disney+ Coventry vs Hull City 9.00 a. m. Disney+ Tottenham vs Newcastle 11.30 a. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

Partido Horario Canal Colonia vs Hoffenheim 8.30 a. m. Disney+ Elversberg vs Bayer Leverkusen 8.30 a. m. Disney+ Mainz vs Paderborn 8.30 a. m. Disney+ RB Leipzig vs Borussia M’gladbach 8.30 a. m. Disney+ Union Berlin vs Eintracht Fráncfort 8.30 a. m. Disney+ Borussia Dortmund vs Hamburgo 11.30 a. m. ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Levante vs Real Betis 10.00 a. m. ESPN 3 y Disney+ Real Sociedad vs Espanyol 12.00 p. m. DSports y DGO Sevilla vs Atlético de Madrid 2.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Estrasburgo vs Lens 10.15 a. m. Disney+ Auxerre vs Angers 1.45 p. m. Disney+ Brest vs Toulouse 1.45 p. m. Disney+ Lorient vs Troyes 1.45 p. m. Disney+ Lyon vs Le Havre 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Fiorentina vs Frosinone 11.30 a. m. Disney+ Monza vs Udinese 11.30 a. m. Disney+ Sassuolo vs Torino 11.30 a. m. Disney+ Juventus vs Parma 1.45 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

Partido Horario Canal San Martín vs César Vallejo 10.45 a. m. YouTube Bicolor+ Binacional vs Comerciantes FC 12.30 p. m. YouTube Bicolor+ Carlos Mannucci vs AD Cantolao 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Estudiantil CNI vs Alianza Universidad 3.15 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield 12.45 p. m. Fanatiz y TNT Sports Rosario Central vs Gimnasia LP 3.00 p. m. Fanatiz y ESPN Premium Huracán vs Estudiantes Río Cuarto 5.00 p. m. Fanatiz y TNT Sports Atlético Tucumán vs Belgrano 7.30 p. m. Fanatiz y TNT Sports Talleres vs Central Córdoba 7.30 p. m. Fanatiz y ESPN

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal GV San José vs Real Oruro 2.00 p. m. Entel Gol Nacional Potosí vs Real Potosí 4.15 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Atlético MG vs Vitória 4.30 p. m. Fanatiz y Premiere Sao Paulo vs Bragantino 6.00 p. m. Fanatiz y Premiere Vasco vs Cruzeiro 7.20 p. m. Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Partido Horario Canal Jaguares de Córdoba vs América de Cali 4.25 p. m. Win+ Junior vs Independiente Santa Fe 6.30 p. m. RCN Alianza vs Atlético Nacional 8.30 p. m. RCN

Partidos de hoy por la Liga Pro

Partido Horario Canal Ind. del Valle vs U. Católica 1.00 p. m. Zapping Guayaquil City vs LDU Quito 4.00 p. m. Zapping Manta vs Barcelona SC 7.00 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal Sportivo Trinidense vs 2 de Mayo 2.00 p. m. DSports Recoleta vs Olimpia 4.30 p. m. DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay