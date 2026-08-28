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Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 29 de agosto. A continuación, repasa los duelos en la Liga 1, Bundesliga, Premier League y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la programación de los partidos de este viernes 29 de agosto.
Acá podrás revisar la programación de los partidos de este viernes 29 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 29 se realizarán tremendos encuentros por la Liga 1, Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga de España y diferentes torneos sudamericanos. Por ejemplo, en nuestro territorio jugarán Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso y Universitario frente a UTC, mientras que en Inglaterra verán acción Liverpool contra Nottingham Forest y el Atlético de Madrid ante Sevilla en España. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Los Chankas vs Juan Pablo II1.00 p. m.L1 Max
UTC vs Universitario3.30 p. m.L1 Max
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso7.30 p. m.L1 Max

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Liverpool vs Nottingham Forest6.30 a. m.ESPN y Disney+
Bournemouth vs Everton9.00 a. m.ESPN y Disney+
Coventry vs Hull City9.00 a. m.Disney+
Tottenham vs Newcastle11.30 a. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Colonia vs Hoffenheim8.30 a. m.Disney+
Elversberg vs Bayer Leverkusen8.30 a. m.Disney+
Mainz vs Paderborn8.30 a. m.Disney+
RB Leipzig vs Borussia M’gladbach8.30 a. m.Disney+
Union Berlin vs Eintracht Fráncfort8.30 a. m.Disney+
Borussia Dortmund vs Hamburgo11.30 a. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Levante vs Real Betis10.00 a. m.ESPN 3 y Disney+
Real Sociedad vs Espanyol12.00 p. m.DSports y DGO
Sevilla vs Atlético de Madrid2.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Estrasburgo vs Lens10.15 a. m.Disney+
Auxerre vs Angers1.45 p. m.Disney+
Brest vs Toulouse1.45 p. m.Disney+
Lorient vs Troyes1.45 p. m.Disney+
Lyon vs Le Havre1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Fiorentina vs Frosinone11.30 a. m.Disney+
Monza vs Udinese11.30 a. m.Disney+
Sassuolo vs Torino11.30 a. m.Disney+
Juventus vs Parma1.45 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
San Martín vs César Vallejo10.45 a. m.YouTube Bicolor+
Binacional vs Comerciantes FC12.30 p. m.YouTube Bicolor+
Carlos Mannucci vs AD Cantolao1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Estudiantil CNI vs Alianza Universidad3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield12.45 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Rosario Central vs Gimnasia LP3.00 p. m.Fanatiz y ESPN Premium
Huracán vs Estudiantes Río Cuarto5.00 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Atlético Tucumán vs Belgrano7.30 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Talleres vs Central Córdoba7.30 p. m.Fanatiz y ESPN

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
GV San José vs Real Oruro2.00 p. m.Entel Gol
Nacional Potosí vs Real Potosí4.15 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Atlético MG vs Vitória4.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Sao Paulo vs Bragantino6.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Vasco vs Cruzeiro7.20 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Jaguares de Córdoba vs América de Cali4.25 p. m.Win+
Junior vs Independiente Santa Fe6.30 p. m.RCN
Alianza vs Atlético Nacional8.30 p. m.RCN

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Ind. del Valle vs U. Católica1.00 p. m.Zapping
Guayaquil City vs LDU Quito4.00 p. m.Zapping
Manta vs Barcelona SC7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Sportivo Trinidense vs 2 de Mayo2.00 p. m.DSports
Recoleta vs Olimpia4.30 p. m.DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Progreso vs Danubio9.00 a. m.Disney+
Boston River vs CA Cerro12.00 p. m.Disney+
Juventud vs Maldonado12.00 p. m.Disney+
Defensor Sp. vs Montevideo City3.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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