Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este sábado 29 se realizarán tremendos encuentros por la Liga 1, Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga de España y diferentes torneos sudamericanos. Por ejemplo, en nuestro territorio jugarán Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso y Universitario frente a UTC, mientras que en Inglaterra verán acción Liverpool contra Nottingham Forest y el Atlético de Madrid ante Sevilla en España. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Chankas vs Juan Pablo II
|1.00 p. m.
|L1 Max
|UTC vs Universitario
|3.30 p. m.
|L1 Max
|Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
|7.30 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Liverpool vs Nottingham Forest
|6.30 a. m.
|ESPN y Disney+
|Bournemouth vs Everton
|9.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Coventry vs Hull City
|9.00 a. m.
|Disney+
|Tottenham vs Newcastle
|11.30 a. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Colonia vs Hoffenheim
|8.30 a. m.
|Disney+
|Elversberg vs Bayer Leverkusen
|8.30 a. m.
|Disney+
|Mainz vs Paderborn
|8.30 a. m.
|Disney+
|RB Leipzig vs Borussia M’gladbach
|8.30 a. m.
|Disney+
|Union Berlin vs Eintracht Fráncfort
|8.30 a. m.
|Disney+
|Borussia Dortmund vs Hamburgo
|11.30 a. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Levante vs Real Betis
|10.00 a. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Real Sociedad vs Espanyol
|12.00 p. m.
|DSports y DGO
|Sevilla vs Atlético de Madrid
|2.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Estrasburgo vs Lens
|10.15 a. m.
|Disney+
|Auxerre vs Angers
|1.45 p. m.
|Disney+
|Brest vs Toulouse
|1.45 p. m.
|Disney+
|Lorient vs Troyes
|1.45 p. m.
|Disney+
|Lyon vs Le Havre
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Fiorentina vs Frosinone
|11.30 a. m.
|Disney+
|Monza vs Udinese
|11.30 a. m.
|Disney+
|Sassuolo vs Torino
|11.30 a. m.
|Disney+
|Juventus vs Parma
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|San Martín vs César Vallejo
|10.45 a. m.
|YouTube Bicolor+
|Binacional vs Comerciantes FC
|12.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Carlos Mannucci vs AD Cantolao
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Estudiantil CNI vs Alianza Universidad
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield
|12.45 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Rosario Central vs Gimnasia LP
|3.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN Premium
|Huracán vs Estudiantes Río Cuarto
|5.00 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Atlético Tucumán vs Belgrano
|7.30 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Talleres vs Central Córdoba
|7.30 p. m.
|Fanatiz y ESPN
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|GV San José vs Real Oruro
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Nacional Potosí vs Real Potosí
|4.15 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético MG vs Vitória
|4.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Sao Paulo vs Bragantino
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Vasco vs Cruzeiro
|7.20 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Jaguares de Córdoba vs América de Cali
|4.25 p. m.
|Win+
|Junior vs Independiente Santa Fe
|6.30 p. m.
|RCN
|Alianza vs Atlético Nacional
|8.30 p. m.
|RCN
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. del Valle vs U. Católica
|1.00 p. m.
|Zapping
|Guayaquil City vs LDU Quito
|4.00 p. m.
|Zapping
|Manta vs Barcelona SC
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Sportivo Trinidense vs 2 de Mayo
|2.00 p. m.
|DSports
|Recoleta vs Olimpia
|4.30 p. m.
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Progreso vs Danubio
|9.00 a. m.
|Disney+
|Boston River vs CA Cerro
|12.00 p. m.
|Disney+
|Juventud vs Maldonado
|12.00 p. m.
|Disney+
|Defensor Sp. vs Montevideo City
|3.00 p. m.
|Disney+