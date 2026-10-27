La increíble historia de Fleetwood Town, el equipo de cuarta división que venció al Arsenal

El Fleetwood Town protagonizó una de las grandes sorpresas del fútbol inglés al eliminar al Arsenal en la Copa de la Liga Inglesa. El equipo que compite en la cuarta división igualó 1-1 ante los 'Gunners' y se impuso por 5-3 en la tanda de penales, desatando la celebración de sus hinchas en el Highbury Stadium. El resultado marcó una noche histórica para una institución que ha tenido que superar numerosos obstáculos para mantenerse en el fútbol británico. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que la historia de Fleetwood es particular, pues el club actual representa la cuarta encarnación de una institución cuyos orígenes se remontan a 1908.

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La increíble historia de Fleetwood Town, el equipo que acaba de vencer a Arsenal

Durante su recorrido, el club atravesó problemas financieros y varias desapariciones, lo que obligó a sus aficionados a ver cómo el fútbol en la ciudad volvía a construirse desde el principio.

La primera etapa del equipo nació con el nombre de Fleetwood y disputó competiciones durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, las dificultades económicas llevaron a que dejara de competir en 1928. Después aparecieron nuevas versiones futbolísticas en la localidad, aunque ninguna consiguió consolidarse de forma definitiva.

Fleetwood Town hace historia al vencer al Arsenal. Foto: ESPN

En 1977 surgió Fleetwood Town para sustituir al club que había desaparecido un año antes. La entidad logró progresar en las categorías del fútbol regional e incluso alcanzó la final de la FA Vase en la temporada 1984-1985. Pese a esos avances, los problemas económicos volvieron a afectar al equipo y esa versión también acabó desapareciendo.

El resurgimiento más reciente se produjo en 1997, cuando nació Fleetwood Wanderers, que más tarde recuperó el nombre de Fleetwood Town. Desde entonces, el club experimentó un crecimiento deportivo notable: fue ascendiendo por las divisiones del fútbol inglés y llegó a la Football League en 2012. Dos años más tarde, consiguió subir a la League One después de superar los playoffs de ascenso.

Este martes, la clasificación por penales ante Arsenal se suma a los episodios más recordados de una historia marcada por la resistencia y las dificultades. Los conocidos como Los Pescadores, un club que tuvo que reconstruirse en varias ocasiones, lograron un triunfo que sus hinchas difícilmente olvidarán y que vuelve a situar su nombre en el mapa del fútbol inglés.