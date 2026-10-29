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Partidos de hoy, viernes 30 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 5 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 y más.
Este viernes 30 de octubre se realizarán interesantes encuentros por los principales torneos de nuestro continente como la Liga Profesional de Argentina y Chile; además de que se jugará la Bundesliga, LaLiga y Ligue 1, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Elversberg vs Mainz
|2.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Villarreal vs Espanyol
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Le Havre vs PSG
|1.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Niza vs Stade Rennais
|1.00 p. m.
|Disney+
|Lille vs Lens
|3.05 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Estudiantes Rio Cuarto vs Gimnasia LP
|5.00 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Huracán vs Tigre
|5.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN
|Racing Club vs Aldosivi
|7.15 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Sarmiento vs Rosario Central
|7.15 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Potosí vs Independiente
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|Oriente Petrolero vs Aurora
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Corinthians vs Mirassol
|6.00 p.m.
|L1 Play
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Colo Colo vs U. de Concepción
|5.00 p. m.
|Max y TNT Sports
|Coquimbo vs U. la Calera
|5.00 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Pereira vs Jaguares de Córdoba
|4.00 p. m.
|RCN y Win+
|Atl. Bucaramanga vs Dep. Pasto
|8.05 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Guaraní vs 2 de Mayo
|5.30 p. m.
|DSports Argentina
|Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú
|5.30 p. m.
|DSports Argentina
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