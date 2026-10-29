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Partidos de hoy, viernes 30 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 5 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 y más.

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este viernes 30 de octubre.
Revisa los partidos que se jugarán este viernes 30 de octubre. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 30 de octubre se realizarán interesantes encuentros por los principales torneos de nuestro continente como la Liga Profesional de Argentina y Chile; además de que se jugará la Bundesliga, LaLiga y Ligue 1, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Boca Juniors enfrentará a River Plate en La Bombonera.

PUEDES VER: Boca Juniors vs River Plate: ¿cuándo juegan y dónde ver el Superclásico de Argentina?

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Elversberg vs Mainz2.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Villarreal vs Espanyol3.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Le Havre vs PSG1.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Niza vs Stade Rennais1.00 p. m.Disney+
Lille vs Lens3.05 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Estudiantes Rio Cuarto vs Gimnasia LP5.00 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Huracán vs Tigre5.00 p. m.Fanatiz y ESPN
Racing Club vs Aldosivi7.15 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Sarmiento vs Rosario Central7.15 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Potosí vs Independiente5.00 p. m.Entel Gol
Oriente Petrolero vs Aurora7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Corinthians vs Mirassol6.00 p.m.L1 Play

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Colo Colo vs U. de Concepción5.00 p. m.Max y TNT Sports
Coquimbo vs U. la Calera5.00 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Pereira vs Jaguares de Córdoba4.00 p. m.RCN y Win+
Atl. Bucaramanga vs Dep. Pasto8.05 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

PartidoHorarioCanal
Guaraní vs 2 de Mayo5.30 p. m.DSports Argentina
Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú5.30 p. m.DSports Argentina
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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