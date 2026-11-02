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María Fernanda Carreño y el drama que vive para representar a Venezuela en la IFA7 World Cup

María Fernanda Carreño hizo una grave acusación pública contra directivo del Atleti Lima, asegurando que le están prohibiendo competir a nivel internacional por haber elegido representar a la selección de Venezuela.

Sandra Morales
María Fernanda Carreño Itriago podría ser inhabilitada a poco de la IFA7 World Cup
María Fernanda Carreño Itriago podría ser inhabilitada a poco de la IFA7 World Cup | FOTO: Instagram
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Una encendida controversia sacude al Fútbol 7 tras la contundente denuncia pública realizada por la deportista venezolana María Fernanda Carreño Itriago. A través de un comunicado, la futbolista responsabilizó directamente al dirigente Julio Alvarado, propietario del club Atleti Lima, de truncar sus sueños de competir en torneos internacionales tras optar por defender los colores de la selección 'Vinotinto'.

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Carreño explicó que, en un principio, realizó visorias con el combinado peruano sin tener conocimiento de que Venezuela también llevaría a cabo pruebas de captación en territorio nacional. Sin embargo, al decidir sumarse al proceso de su país de origen, la deportista asegura haber sido víctima de trabas administrativas que hoy le impiden disputar torneos oficiales.

"No entiendo la intención del señor Alvarado por incentivar a que la organización de fútbol 7 llegue a instancias finales de prohibir mi participación en el torneo", recriminó Carreño, aclarando además que la organización alega que por haber sido convocada previamente a Perú no podría jugar en otro equipo, argumento que la futbolista rechaza de plano al no haber firmado ningún documento ni disputado minutos oficiales.

Un llamado a la justicia en el deporte

La jugadora, quien lleva cuatro años radicada en el Perú tras haber desarrollado parte de su carrera deportiva en Brasil, lamentó profundamente la situación que le toca atravesar en la actualidad. En su testimonio, recalcó que ninguna deportista extranjera debería enfrentar este tipo de barreras al intentar desarrollarse profesionalmente.

comunicado

Comunicado de María Fernanda Carreño

"Amo el fútbol, desde muy pequeña me he criado al lado de un balón... pero hoy me topo con una realidad distinta. Solo quiero que esto se haga público para que las cosas sean justas", concluyó en su contundente descargo, esperando que la organización del torneo revise su caso y le permita volver a pisar los terrenos de juego.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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