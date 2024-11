Ancelloti le mandó chiquita a Pochettino: "Empató Karim y apareció la magia del Bernabéu"

Carlo Ancelotti esbozó una enorme sonrisa tras el partido en el Santiago Bernabéu y no era para menos. Real Madrid firmó una remontada para la historia ante el PSG y el entrenador italiano no pudo ocultar su felicidad.

"Cada día son mejores. Tengo el gusto de estar con ellos. Karim tuvo lesión, ahora ha vuelto, y Luka juega a tope siempre y sea donde sea. Estamos todos muy felices, ilusionados. No me salen muchas palabras. Prefiero no hablar después de los partidos", sostuvo.