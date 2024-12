Perú vs. Venezuela EN VIVO GRATIS por Copa América: horarios, alineaciones y previa

Perú vs. Venezuela vía DirecTV Sports EN VIVO, América TV EN VIVO, América TV GO EN VIVO e Internet GRATIS | ¿Cómo se puede ver el partido por Copa América 2021? ¿A qué hora jugarán los equipos? ¿Ya se confirmaron las alineaciones? Te dejamos todos los detalles en relación al importante duelo de esta tarde (16.00 horas, Lima) en el Estadio Mané Garrincha. La selección peruana al mando de Ricardo Gareca tiene la responsabilidad de conseguir el triunfo para pasar a cuartos de final de la competencia sudamericana. Sin embargo, un empate no caería mal. En esta nota podrás conocer los horarios para ver en el mundo si estás en Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España, etc. Además, te dejamos un listado completo de canales para que no te pierdas un solo detalle del cotejo. Recuerda que la previa empezará a las 2.00 p. m. Recuerda que la transmisión la podrás seguir EN DIRECTO vía Líbero.pe con el minuto a minuto más preciso.