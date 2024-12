Filipe Luis minimiza a Perú: "Los hinchas quieren que se golee a estos equipos"

"Veo a Brasil muy superior a los demás. Veo a un Brasil muy sólido que no comete errores defensivos, para meterle un gol a Brasil es complicado, cuando tiene el balón está bien colocado para defender", indicó.

"Nosotros no queremos a la Argentina en la final y los argentinos no querrán a Brasil en la final, pero sería increíble. Yo jugué en tres Copa América y me tocó Argentina en semis, y es un partido bonito, intenso, es el mayor clásico a nivel selecciones", sentenció.