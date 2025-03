El duro comentario que hizo la prensa brasileña tras saber que Cristal enfrentará a Palmeiras

A través del portal Espn Brasil , los periodistas brasileños catalogaron a los del Rímac como el “peor equipo”. “Es uno de los peores equipos del bombo 3 de la Libertadores. Desde que hizo una campaña histórica en 1997, cuando fue subcampeón, Sporting Cristal no ha podido amenazar a sus oponentes. El inicio de temporada tampoco es alentador, con un modesto 8° puesto en el Campeonato Peruano”, afirmó la prensa.

A su vez, criticaron duramente que el conjunto nacional no cuente con algo fundamental en un equipo que quiere disputar una buena Copa Libertadores. “Sporting Cristal no tiene jugadores de renombre. El más conocido es el experimentado Martín Cauteruccio. A sus 37 años, el delantero ha jugado en San Lorenzo, Estudiantes e Independiente, todos en Argentina. La plantilla también incluye al brasileño Gustavo Cazonatti, ex centrocampista del Tombense, Criciúma y Chapecoense”, sentenciaron.