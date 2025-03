Las polémicas del árbitro que dirigirá a Universitario ante River Plate por Copa Libertadores

Ante esto, vamos a repasar las jugadas polémicas que Tejera no cobró y de qué forma perjudicó a un equipo sobre el otro .

El pasado 22 de febrero de 2025, hace poco, Tejera fue juzgado en su país por todos los hinchas de Bostón River al cobrar un penal dudoso en el centro del área. La jugada que puso en la mira al uruguayo fue la falta que recibió el volante Mauricio Pereyra, significando un gol importante para el triunfo de Nacional. A pesar de que fue corroborado por el VAR, Gustavo lo cobró de todas maneras. Ustedes juzguen si fue penal o no en el siguiente video.

Se jugaba la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 entre Boca y Sportivo Trinidense. Una acción polémica en el final del partido pudo haber significado un penal a favor y el empate para el club paraguayo. Un balón al área era peleado en el centro a favor de Trinidense, tras ello, la pelota rebotó en la mano del peruano Luis Advíncula, pero el árbitro Tejera decidió no cobrarlo tras revisión del VAR. Quienes no dudaron en protestar fueron los guaraníes y el DT José Arrúa, que no quedaron satisfechos con la decisión del referí.