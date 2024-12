Peñarol dio el primer golpe: ganó 2-1a Nacional por Copa Sudamericana

Nacional no pudo con Peñarol y cayó 2-1 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . Agustín Canobbio (45+2) y Valentín Rodríguez (90+2) para los Carboneros. Bergessio (95') descontó para los locales.

Un duelo de pronóstico reservado. Nacional vs Peñarol se verán las caras en el Gran Parque Central. El superclásico de Uruguay promete cautivar a los amantes del fútbol. Por el torneo local, el 'Bolso' se quedó con la victoria .

Estos son los 23 convocados del Nacional para el Superclásico: Rochet, Rodríguez, Almeia, Cándido, Corujo, Gabrielli, Laborda, Marichal, Méndez, Orihuela, Cantera, Carballo, D'Alessandro, Martínez, Neves, Píriz, Trasante, Trezza, Bergessio, May, Ocampo, Vecino y Vega.

Ambos equipos se respetan. Nacional no tiene problemas en lanzar el balón en búsqueda de sus delanteros

Buena jugada de Peñarol, pero Cannobio no puede mandar el pase en profundidad.

En el mediocampo, Neves es presionado y pierde el balón. Peñarol intenta la contra, Piquerez no pude lanzar el centro.

Centro que no es rechazado por Rochet y Kagelmacher no puede disparar al arco. Saque de arco.

Neves y Candido intentar asociarse,pero el juego no se desarrolló como lo planeado.

Ante la presión, Cantera no puede controlar el balón y nació la contra para Peñarol. La jugada no llevó peligro.

Bergessio no puede definir ante la salida de Dawson. Gran contragolpe que nació por Cantera.

Presionado y sin espacios, el jugador no puede controlar el balón y generar el ataque de Nacional.

El tiro libre no lleva peligro. A pesar que Peñarol reclama penal por una posible mano.

D' Alessandro ejecuta el balón detenido. No hay peligro, la defensa atenta para despejar.

El 'Bolso' logró su pase a la Copa Sudamericana tras quedar tercero en el Grupo F. Para este encuentro, Nacional no podrá contar con el argentino Leandro Fernández.

La señal oficial que televisa todos los partidos de la Copa Sudamericana es el canal DirecTV Sports. El partido entre Nacional vs. Peñarol no será la excepción. Además, puedes descargar la app de DirecTV Go para verlo desde tu dispositivo móvil (o celular).