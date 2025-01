Pedro García y su aviso a Cristal: “Es muy posible que la pasen peor en Uruguay”

Sporting Cristal esperaba conseguir un triunfo importante en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana . Sin embargo, los ‘rimenses’ no estuvieron seguros atrás y Peñarol golpeó en el arranque del partido.

Incluso, el conocido comunicador no dudó en avisarle a Sporting Cristal que en el estadio Campeón del Siglo la podrían pasar peor que en la ida, aunque señaló que no se puede tirar la toalla.

“Es muy posible que Cristal la pase peor en Uruguay de la que lo pasó en Lima. Es posible que la pase igual de mal, pero lo que no es posible es entregar el partido. Tiene que ir a competir a muerte”, declaró Pedro García .

Luego, el panelista cerró esperando que se pueda rescatar un resultado positivo: “Si queda 1-1, no importa. Si queda 0-0 o si gana 1-0 y no le alcance, lo que tú quieras, pero no puede ir a regalar un partido".