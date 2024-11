Oriente Petrolero superó por 1-0 a Wilstermann y se mete en la pelea de la Liga Boliviana

En la segunda mitad, los Albiverdes empezaron a proponer su juego, pero aún así, estaban controlados por la buena defensa y el atrevimiento de los jugadores de Wilstermann, y no fue hasta el minuto 81 para que Hugo Dorrego, mediante un tiro libre, convierta el primer gol del compromiso.

A pesar de los intentos de Jorge Wilstermann, el marcador no se iba a mover, por lo que esta victoria lo mete a Oriente Petrolero en la pelea del campeonato boliviano, ya que se ubica en el cuarto puesto con 32 puntos.

(Foto: Twitter Oriente Petrolero)

FÚTBOL BOLIVIANO HOY , Wilstermann vs. Oriente Petrolero EN VIVO ONLINE TV GRATIS y EN DIRECTO se medirán hoy domingo 12 de septiembre, a partir de las 16:15 horas de Lima (Perú) y 17:15 horas de Cochabamba (Bolivia), en el estadio Sudamericano Félix Capriles Sainz, por la fecha 18 de la Liga Boliviana 2021 . La transmisión televisiva oficial del partido estará a cargo de Tigo Sports. Además, puedes ver la información previa del juego, revisar las posibles alineaciones, los videos de los goles y las fotos exclusivas durante el minuto a minuto del diario Líbero.pe.

Ambos ganaron en su último partido y buscarán continuar por la senda del triunfo para no perderle la pista a los primeros puestos de la tabla: The Strongest (37), Always Ready (36), Royal Pari (35), Independiente Petrolero (35) y Bolívar (30).