Luka Jovic avisa: "No llegué al Real Madrid por accidente"

Luka Jovic estuvo una temporada y media en el Real Madrid y tras no cumplir las expectativas, se fue prestado al Eintracht Frankfurt a comienzos del 2021. Para el curso 2021-2022, el propio delantero dejó entrever que formará parte de la plantilla 'merengue'.

"Tengo claros mis objetivos, intento ser positivo y dar lo mejor de mí. En estos dos años han pasado muchas cosas, seguro que me podría haber ido mejor y quiero que al final será así. No llegué al Madrid por accidente", dijo.

Asimismo, el jugador balcánico contó que todavía no ha conversado con el nuevo entrenador del club, Carlo Ancelotti.

"No he hablado con Ancelotti sobre mi situación. Ahora toca prepararse para dar todo lo que pueda en todo momento, intentar imponerme y estar lo más preparado posible para la nueva temporada", agregó.

Finalmente, Luka Jovic no quiso responder a las críticas por su discreto nivel cuando vistió la camiseta del Real Madrid .

"Respeto a los medios, creo que son profesionales. Los jugadores del Real Madrid están siempre observado por el público y es natural que se escriba sobre cada paso que doy. No me molesta y lo he aceptado como parte de mi vida", culminó.