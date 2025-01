LaLiga Impulso fue aprobada sin Real Madrid y Barcelona

En las últimas horas, hay un gran debate en España por el acuerdo que se llegó en la Asamblea de LaLiga. Y es que luego de mucha incertidumbre, se llegó a tener el convenio con el Fondo Inversor CVC para dar pie al proyecto 'LaLiga Impulso'. No obstante, las votaciones no fueron unánimes, ya que Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y uno de Segunda División no cedieron sus derechos.