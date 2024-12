Xavi sobre renovación de Dembélé: "Estaría feliz si quiere quedarse, sino que se vaya"

"Reitero que estoy esperando que haga un esfuerzo: el proyecto deportivo no puede ser mejor para él, en ningún otro sitio será más feliz que aquí; es una cuestión de tiempo, vamos a ver qué decide", indicó el estratega.

Asimismo, Xavi reveló que hizo de todo todo para que Dembélé pueda quedarse por mucho más tiempo en el cuadro 'Bulgrana', pero todo dependerá de él mismo. Eso sí, dijo que si el delantero no tiene intenciones de quedarse, es mejor que se vaya del 'Barza'.

“Hice de todo. Si él (Dembélé) quiere quedarse, yo estaría feliz, pero si no, él puede irse. Esto es el Barça y quien no quiera estar aquí en un 100% entonces no estará aquí", finalizó.