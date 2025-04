Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO por LaLiga: pronóstico, hora y canal transmisión

Este domingo 20 de abril continuán las emociones de LaLiga EA Sports 2024-25 con el partido entre Real Madrid vs. Athletic Club , válido por la fecha 32 del campeonato desde el mítico Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 14:00 horas de Perú , con transmisión EN VIVO vía DSports y DGO . donde se podría definir el destino del cuadro 'Blanco' en su lucha por el título. Entérate de todos los detalles del cotejo.

La contienda futbolística entre Real Madrid vs. Athletic Club será transmitido EN VIVO por televisión a través de las pantallas de DSports y vía streaming por DGO para toda Sudamérica. Asimismo, Sky Sports llevará las incidencias del compromiso en México, ESPN Deportes en Estados Unidos y Movistar Plus en España.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti superaron en la jornada anterior a Alavés de visita por la mínima diferencia, pero tuvieron la desgracia de que uno de sus mejores jugadores fue expulsado, Kylian Mbappé, quien se perderá este vital choque. Otros jugadores con los que no podrá contar el técnico italiano son Ferand Mendy, Eder Militao y Dani Carvajal, todos por lesión. Asimismo, la única duda es si Andriy Lunin será el arquero suplente o no lo tomarán en cuenta debido a que no está totalmente recuperado de su molestia muscular en el soleo de la pierna izquierda.