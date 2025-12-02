- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
¿A qué hora juega Toluca vs Monterrey y qué canal transmite el partido de Liga MX?
Sigue el partido Toluca vs Monterrey por la semifinal de ida de la Liga MX desde el Estadio BBVA. ¿En qué canal ver el encuentro?
Toluca vs Monterrey se enfrentan este miércoles 3 de diciembre en un interesante partido por la semifinal de ida de la Liga MX. El partido a disputarse en el Estadio BBVA promete ser vibrante y lleno de emociones, con ambos equipos en la lucha por lograr el objetivo. Conoce a continuación a qué hora juegan y dónde ver el compromiso.
¿A qué hora juega Toluca vs Monterrey?
A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Toluca vs Monterrey, correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX:
- México: 21:10 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 22:10 horas
- Venezuela, Bolivia: 23:10 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 23:10 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 00:10 horas (jueves)
- España: 05:10 horas (jueves)
¿Dónde ver Toluca vs Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Toluca vs Monterrey, por la semifinal de ida de la Liga MX será transmitido EN VIVO por las señales de TUDN y ViX Premium en México, y Univision en Estados Unidos. Asimismo, puedes seguirlo online por la web de Líbero.
Previa del partido Toluca vs Monterrey por la Liga MX
Monterrey llega a este partido luego de vencer 3-2 en el global al América en los cuartos de final del certamen, convirtiéndose en serios candidatos a conquistar el título. Sin embargo, son conscientes de que al frente tendrán a un duro rival que no le dejará el camino fácil en este camino.
Por su parte, Toluca, avanzó a esta instancia luego de superar 2-1 en el global a Juárez, por ello, saldrán de visita en busca de conseguir los tres puntos con todas sus armas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90