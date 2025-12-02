¿A qué hora juega Toluca vs Monterrey y qué canal transmite el partido de Liga MX?

Toluca vs Monterrey se enfrentan este miércoles 3 de diciembre en un interesante partido por la semifinal de ida de la Liga MX. El partido a disputarse en el Estadio BBVA promete ser vibrante y lleno de emociones, con ambos equipos en la lucha por lograr el objetivo. Conoce a continuación a qué hora juegan y dónde ver el compromiso.

PUEDES VER: Cruz Azul ganó a Chivas y clasificó a semifinales de la Liga MX

¿A qué hora juega Toluca vs Monterrey?

A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Toluca vs Monterrey, correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX:

México: 21:10 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 22:10 horas

Venezuela, Bolivia: 23:10 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 23:10 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 00:10 horas (jueves)

España: 05:10 horas (jueves)

¿Dónde ver Toluca vs Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Toluca vs Monterrey, por la semifinal de ida de la Liga MX será transmitido EN VIVO por las señales de TUDN y ViX Premium en México, y Univision en Estados Unidos. Asimismo, puedes seguirlo online por la web de Líbero.

Previa del partido Toluca vs Monterrey por la Liga MX

Monterrey llega a este partido luego de vencer 3-2 en el global al América en los cuartos de final del certamen, convirtiéndose en serios candidatos a conquistar el título. Sin embargo, son conscientes de que al frente tendrán a un duro rival que no le dejará el camino fácil en este camino.

Por su parte, Toluca, avanzó a esta instancia luego de superar 2-1 en el global a Juárez, por ello, saldrán de visita en busca de conseguir los tres puntos con todas sus armas.

