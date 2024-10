Desde Francia revelan cómo está la situación de Mbappé con Real Madrid y PSG

La novela Kylian Mbappe - Real Madrid - PSG aún no llega a su capítulo final y esto aún tiene para rato. El delantero francés se ha negado en reiteras ocasiones de firmar su renovación con el club parisino y tiene el firme deseo de partir a España para jugar en el equipo de sus sueño; sin embargo, Nasser Al-Khelaifi no lo dejará salir con facilidad.

En tanto, desde el lado de PSG y Nasser Al-Khelaifi son enfáticos: no aceptan negociar porque han formado el mejor equipo del mundo para ganar la Champions y no contemplan la idea de dejarlo partir a un rival directo en este torneo. Incluso Pochettino salió al frente a asegurar que 'sigue siendo futbolista del club así no renueve'.