¿Y Barcelona? Ronaldinho confesó que está más feliz de ver a Messi en PSG

Ronaldinho sigue aportando en el fútbol , siendo feliz y reconocido por los hinchas al lugar que va. Hace unas semanas, el ex delantero brasileño estuvo en Francia para vivir un duelo del PSG en el Parque de los Príncipes. Los hinchas franceses no dudaron en brindarle una gran ovación en la previa del partido por todo lo hecho cuando vistió la camiseta capitalina.

Por esa razón, el ex 'crack' de la Selección de Brasil, no tuvo problemas en decir un pensamiento, a pesar que el comentario no fue bien visto por los hinchas del 'Barza'. "Estoy feliz de verlo en el PSG, un club que ocupa un lugar importante en mi corazón", comentó a medios parisinos.