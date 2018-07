El drama de Cruz Cheng: su club le niega su carta pase para jugar en otro club y pide apoyo apoyo a SAFAP y FPF

Hace un par de años Héctor Cruz Cheng irrumpía en el Primer Equipo de Sporting Cristal y rápidamente se ganó el apodo de 'clon de Paolo Guerrero' por su parecido con el máximo goleador histórico de la Selección Peruana. Sin embargo, el delantero decidió dejar el club rimense al poco tiempo para jugar en León de Huánuco, Sport Boys y luego en clubes de Segunda División y Copa Perú.

La temporada pasada Héctor Cruz Cheng jugó en el Alianza Universidad de Huánuco y este año decidió aceptar la oferta de su exclub León de Huánuco, no obstante, a partir de allí empezarían los problemas.

PUEDES VER: Christian Cueva llegó a Lima antes de firmar por Krasnodar FC

“A principio de año no recibí ninguna llamada de Alianza Universidad, por ende fui a León de Huánuco, pero me di con la noticia de que el club anterior no me quería dar la carta pase”, sostuvo Cruz Cheng a 'El Amague'.

Increíblemente cuando fue a pedir su carte pase, la dirigencia del Alianza Universidad le notificó al delantero que “no entregarían la carta pase a ningún jugador”. “No pasa por un tema económico, porque ni siquiera me han pedido eso, si lo hubieran hecho hubiésemos negociado. He ido a buscar a las autoridades y no me han dado respuesta alguna”, abundó.

NO TE LO PIERDAS: Edison Flores dejaría Aalborg pero su futuro se mantendría en Europa

Si bien en la Copa Perú no existe una Agremiación que vele por los derechos de los jugadores, Héctor Cruz Cheng llegó a Lima para pedir apoyo a la SAFAP y llevarse su caso a la Federación Peruana de Fútbol.

“Lamentablemente en Copa Perú no tenemos ese respaldo nosotros. Estoy reclamando mi derecho a trabajar y eso lo ampara la Constitución. No voy a quedarme de brazos cruzados y voy a luchar. No solo soy yo, también hay dos chicos que están siendo obligados a ir a otros clubes, pero yo no me quedo callado y alzo mi voz de protesta”.

EL DATO:

Héctor Cruz Cheng fue campeón de la Segunda División con Los Caimanes en el 2013.