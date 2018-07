Carlos Univazo: “Existen ocho clubes que quieren suspender el campeonato”

Este domingo a altas horas de la noche la Federación Peruana de Fútbol desistió de intervenir el club Universitario de Deportes a través de una resolución que invalidaba el ingreso del cuadro crema al régimen especial de la Comisión de Licencias de dicha institución.

Esta casi intervención de la federación generó un absoluto rechazo por parte de la dirigencia de Universitario, quienes aseguraron que esta resolución era arbitraria e ilegal.

En el marco de estos recientes hechos, el gerente del cuadro crema, Calos Univazo se pronunció al respecto y afirmó que ante las últimas acciones de la FPF existen algunos clubes que buscan la postergación del reinicio del Torneo Apertura.

"Hay hasta ocho clubes que están conversando sobre esa posibilidad (suspender el torneo). Con esa cantidad de votos en contra es imposible reanudarlo, es una actitud legítima. Como hoy le tocó a la 'U', más adelante le puede tocar al resto. Las condiciones de la Comisión son abusivas, hacen inviable la supervivencia de los clubes”, aseguró Univazo.

De igual manera, Univazo aseguró que la FPF no tenía argumento alguno para intervenir al cuadro crema: "Hace tres días el club iba a ser intervenido porque se había incumplido. Solo podía darse en el caso de los sueldos y eso no había ocurrido, mezclaron deuda tributaria con planillas. Ellos no respetaron sus normas y quedó sin efecto. Tomamos el tema con normalidad y sin triunfalismo porque estaban equivocados. Intervenir al club era una trampa, un caramelo a los hinchas porque se podía fichar pero que se dispusiera el ingreso de la FPF".

EL DATO

Universitario de Deportes jugará en el reinicio del Torneo Apertura este sábado 21 de julio desde las 8 de la noche ante Sport Huancayo en condición de visita.