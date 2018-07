Diego Rebagliati y sus inéditas anécdotas con Daniel Peredo.

Diego Rebagliati contó el primer momento es que conoció a Daniel Peredo, tras la victoria con el Sporting Cristal ante Unión Minas, donde el defensor anotó su único gol con el conjunto celeste y Peredo lo recibió en la conferencia de prensa con una frase hilarante. “ Cómo habrá sido de fácil el partido que hasta Rebagliati anotó. Hola, Diego.”, confesó el ex defensor en El Comercio.

Luego recordó el momento en que fue elegido como Gerente Deportivo de Sporting Cristal y fue Rebagliati quien propuso a Peredo como Jefe de Prensa. “No solo era el encargado de los medios, era la mano derecha perfecta para todos, para el presidente, para el técnico, para los jugadores y especialmente para mi. Su simpatía y empatía cautivó a todos y en Cristal dejó muchos amigos.”, señaló.

Rebagliati explicó que el paso de Peredo por el cuadro rimense cambió su forma de pensar. “Siempre lo decía (Daniel): ‘Después de Cristal nunca volví a ser el mismo. Me abrió la cabeza para entender el fútbol desde otro lugar, aquel que normalmente es misterioso e intrigante para el comunicador’”, compartió el ex defensor celeste para El Comercio.

También, el ex futbolista compartió la última gran sensación futbolística de Peredo, que sucedió en la victoria de la selección peruana ante Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa. “La última gran emoción no fue pública, y me la contó él, en Quito. Luego del impresionante relato final del gran triunfo en las alturas y de bailar llegando al hotel, se quedó solo en el cuarto del hotel y se quebró, lloró desconsoladamente solo por diez minutos sin parar, descargando todas las frustraciones vividas con la selección. "Ahí en Quito me convencí que íbamos al Mundial", me confesó.”.

EL DATO

Daniel Peredo es muy recordado por los relatos de la asistencia de Juan Manuel Vargas ante Argentina en el 2008 y el gol de Jefferson Farfán contra Chile el 2013.