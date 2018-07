Patricio Torres, arquero de Universtario a préstamo en la Segunda, jugó de delantero y anotó un gol

Patricio Torres, arquero de Universitario de Deportes que actualmente juega a préstamo en el Serrato Pacasmayo de la Segunda División hoy tuvo una experiencia que lo dejará marcado en su carrera. El guardameta viene desempeñándose en su club como ‘9’ a falta de jugadores, esto tras la mala situación que atraviesa su equipo por los malos manejos administrativos que causó la salida de varios compañeros. Tras esto solo quedaron 13 futbolistas disponibles en la plantilla.

Este domingo su equipo enfrentó al Deportivo Hualcayoc y cayó vapuleado 6 – 2. Sin embargo el jugador crema anotó en este cotejo, jugando por segunda vez como delantero. Su tanto llegó en el minuto 77 cuando su equipo ya iba cayendo por 6 tantos.

El jugador de 22 años se pronunció a través de su cuenta de Instagram señalando lo siguiente. “¡Las cosas pasan por algo!, yo no sé que clase de administración tiene este club, ya nos deben tres meses, muchos jugadores renunciaron quedamos 13. ¡Hoy me tocó jugar de ‘9’ por segunda vez vs. Huaygalloc a 3 500 msnm, me tocó marcar mi primer gol en la profesional! ¡Muy feliz de dejar todo!”.

Su anterior incursión como delantero fue contra la César Vallejo, auqella vez solo hubo 12 jugadores aptos en el Serrato Pacasmayo lo que obligó a su técnico mandarlo en el ataque. En aquel cotejo jugó los 90 minutos. “Éramos solo 12, llegamos al camerín y nos enteramos que uno no podía jugar por acumulación de tarjetas amarillas, entonces me tocó estar de ‘9’ los 90 minutos…. Feliz por la oportunidad”, expresó aquella vez.