Horacio Calcaterra: “Jugar en la Selección Peruana es una oportunidad muy hermosa”

Han transcurrido 8 años desde que llegó a Unión Comercio un chico argentino llamado Horacio Calcaterra. Un desconocido que pasó luego por Universitario para recalar en Sporting Cristal, y hoy es una de las más grandes sorpresas en la convocatoria de la Selección Peruana. Horacio hoy vive un sueño que espera concretar cuando pise el césped del Amsterdam Arena en el primer amistoso ante Holanda, el 6 de setiembre próximo.

Llegaste al Perú cuando fichaste por Comercio y prácticamente empezaste desde cero. ¿Cómo te sientes con la experiencia vivida?

Llegué muy joven y como dices llegué con una mano atrás y otra adelante, la verdad que ese año fue durísimo. Luego me salió una oportunidad de venir a Lima (Universitario), no lo dudamos, vinimos y gracias a Dios salió todo bien. Esta convocatoria me agarra en una etapa más madura.

¿Cuál es el momento en que analizas tu carrera y dices: aquí fue donde empecé a despegar como profesional?

Me parece que si bien cuando vine a Lima me fue bien, ya en el momento que vine a Cristal, y cuando empecé a jugar Libertadores, como que me asenté un poco más.

¿Cuando te nacionalizaste tenías alguna idea de jugar por la selección?

No, siendo sincero no pensaba en eso, solo pensaba en despejar un cupo más para Cristal y para que traigan a un jugador si necesitaban.

¿Sabías que Ricardo Gareca estaba siguiendo tu desempeño en Cristal?

Hace poco mencontré a Ricardo en un restaurant y me comentó que estaba siendo mirado por ellos, así como otro grupo de jugadores, pero no que me iban a citar.

Tienes la oportunidad ahora, seguro ya no la piensas soltar

Es una oportunidad hermosa y voy a demostrar que puedo estar más tiempo y dejar todo por la camiseta.

¿Cuál es la posición donde te sientes más cómodo?

De mixto por derecha o por izquierda, pero si me gusta tratar de moverme, pisar las dos áreas.

¿También la viviste viendo a Perú en el Mundial?

Si, haciendo bastante fuerza. Una lástima que no pudo pasar pero jugaron de igual a igual los tres partidos.

¿Hablaste ya con algunos jugadores de la Selección?

Con Yoshi, Abram, Trauco y Advíncula. Estaban contentos por la convocatoria.

Después de lo visto de Perú en el Mundial, ¿cómo crees que puedes aportar al equipo?

Estar con ellos se me hará mucho más fácil porque son jugadores de buen pie. Trataré de aportar al despliegue en la cancha, meterle ida y vuelta, buenos pases, pero donde me toque ahí estaré.

¿En qué crees que has madurado como profesional desde que llegaste al Perú hasta ahora?

A la medida que pasa el tiempo se agarra más experiencia, para manejar los tiempos de un partido. A lidiar con la altura, los rivales, las canchas.

Para cerrar, esperan una gran acogida de los hinchas de Cristal este domingo en el Gallardo...

Seguramente va a estar la cancha llena, que sigan apoyando, que alienten los 90 minutos para nosotros ganar el Apertura y asegurar la final.