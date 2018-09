Christian Cueva reveló apuesta "algo grande" con Jefferson Farfán antes del Krasnodar vs. Lokomotiv

En el duelo de peruanos en Rusia, el que sonrió fue Christian Cueva. El volante trujillano no fue titular en el Krasnodar, pero su ingreso fue clave para el triunfo de su equipo por 2-1 ante Lokomotiv de Moscú. En los descuentos, 'Aladino' habilitó a Suleymanov para que el juvenil ruso se inventara una magnífica definición dentro del área.

El que no habrá quedado muy contento y no solo por el resultado es Jefferson Farfán. Y es que los compatriotas realizaron una apuesta antes del Krasnodar vs. Lokomotiv, válido por la fecha 6 de la Premier League de Rusia.

Fue el propio Cueva el que contó que sí hubo un reto con Farfán en la previa del partido. "Hubo una apuesta y espero que cumpla. Queda en interno porque es algo grande. Él ya sabe. Antes del partidos nos saludamos. Fue una experiencia muy linda", sostuvo Christian.

"Haber enfrentado a un amigo y compañero en la misma liga será un recuerdo para toda mi vida", abundó el "8" de la Selección Peruana.

Christian Cueva, por otro lado, de mostró motivado con respecto a los amistosos ante Holanda y Alemania. "Será durísimo. Estos partidos nos llevarán a ver en qué nivel futbolístico estamos. Esperamos hacer un gran papel. Llego motivado nuevamente a la selección y con ganas de hacer buenos partidos. El 'profe' va probar mucha gente y esperamos que a todos les vaya de la mejor manera", puntualizó.

EL DATO:

El Krasnodar de Cueva es quinto de la Premier League de Rusia con 10 puntos, a 6 del líder Zenit, mientras el Lokomotiv de Farfán y vigente campeón es octavo con 8 unidades.