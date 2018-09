Perú vs Chile: este es el precio de las entradas para amistoso de octubre en Estados Unidos

La selección peruana se alista para un nuevo amistoso FIFA tras su participación en el Mundial de Rusia. Su rival de este 12 de octubre es Chile en Miami. La localidades ya están a la venta desde hoy.

Para que puedas asistir al Perú vs Chile, tienes que comprar tus entradas en Ticketmaster. Las entradas fluctúan desde $ 45 a $ 400 dólares. El choque se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami que tiene como capacidad para 75 mil espectadores.

PUEDES VER: Christian Cueva respondió de forma tajante a Julio César Uribe: "Siento que soy bueno"

Luego del duelo frente a Chile, los pupilos de Ricardo Gareca se enfrentarán al seleccionado de Estados Unidos, combinado que llega de ganarle 1-0 a México en un amistoso FIFA (16 de octubre).

Como se recuerda, Perú jugó dos amistosos en la fecha FIFA de septiembre. Ante Holanda cayó 2-1 y frente a Alemania por el mismo marcador. Ricardo Gareca utilizó varios equipos en cada encuentro.

A continuación, te dejamos el enlace para que puedas saber cuánto están las entradas y puedas adquirirlas desde AQUÍ Ticketmaster.

NO TE LO PIERDAS: DirecTV: panelistas protagonizan tensa pelea con periodista por la Selección peruana [VIDEO]

La selección peruana también tiene planeado jugar dos amistosos FIFA en noviembre. Por ahora, en carpeta están las selecciones de Costa Rica y Honduras. La selección de Argentina también es una alternativa, aunque se enfrió en las últimas horas.

EL DATO

Ecuador también tuvo intención de jugar un amistoso en noviembre ante Perú. Sin embargo, la oferta se cayó.

In less than one month...@SeleccionPeru vs @LaRoja

🗓 October 12

➡ @HardRockStadium

🎟's: https://t.co/wBxeB1ifLS pic.twitter.com/Y7G22Kuw6f