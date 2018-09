Lalo Archimbaud se pronunció tras el percance ocurrido con Mario Salas

La suspensión del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, válido por la jornada 3 del Torneo Clausura 2018, alteró los ánimos de ambas partes y se trasladó al reinicio del juego ya sin público debido a los problemas suscitados entre ambas barras en la tribuna norte. Sin embargo, el percance no ocurrió dentro del terreno de juego sino en la conferencia de prensa.

'Lalo' Archimbaud, integrante de la jefatura de prensa de Alianza Lima, utilizó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse acerca del problema ocurrido con el entrenador de Sporting Cristal, Mario Salas, quién lo increpó por un mal entendido en su presentación.

"Gracias a todos los que me llamaron, escribieron, etc., para mostrarme su solidaridad por el malentendido de hoy. Los que me conocen saben que jamás le faltaría el respeto a nadie. Mi línea de conducta por más de 40 años como periodista no me lo permitiría. Están en mi corazón", detalló el popular 'Chocherita'. Su mensaje fue rápidamente respaldado por los múltiples colegas de los medios de comunicación, así como de su propio hijo.

"Desde que tengo uso de razón,Lalal siempre presenta de esa manera a los que llegan a la sala de prensa en Matute. No tiene necesidad de faltar el respeto, ni mucho menos llamar la atención de nadie. DT’s, futbolistas, dirigentes,periodistas conocen la calidad humana de mi viejo", expresó el jugador de Real Garcilaso.

Recordemos que Archimbaud cometió un error al señalar a Sporting Cristal como equipo chileno, esto generó una seria incomodidad en el ex técnico de la Universidad Católica.

"Vamos a conversar con el profesor Mario Salas, técnico del equipo chileno. Está probado el micrófono hace una hora profesor. Lindas tardes, bienvenido a Alianza Lima", a lo que Salas contestó: "Antes de empezar, me parece una falta de respeto lo que acabas de hacer. Pero está bien. Sigamos adelante. Vamos".

Alianza Lima igualó el encuentro con Sporting Cristal (2-2) con tanto de Maximiliano Lemos de tiro libre.