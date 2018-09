Miguel Ximénez, sobre Emanuel Herrera: "Él batirá récord de Esidio"

Emanuel Herrera, goleador de Sporting Cristal, alcanzó tu récord de 32 tantos cuando jugaste en el equipo celeste...

-Es un gran futbolista. Son épocas distintas. Él tiene la suya, yo tuve la mía. Yo tuve la oportunidad de hacer muchos más goles en Cristal, pero me perdí partidos por lesiones.

Herrera va a la caza también del récord de Eduardo Esidio, quien anotó 35 goles.

-Y también lo batirá. Restan once fechas por jugarse, además de las finales. Tengo el mejor de los conceptos de Herrera no solo como futbolista. Cazulo y Calcaterra me hablan muy bien de él.

¿Por qué te fuiste de Sporting Cristal?

-Yo no seguí por el tema de mi nacionalidad peruana, no se dio. Guardo los mejores recuerdos en Cristal, en especial a Juan Carlos Obllitas, quien me contrató.

Te une una gran amistad con Juan Carlos...

-Me alegro mucho por él, pues muchos lo criticaban cuando fue entrenador, pero todo da vuelta en el fútbol. Gracias a su trabajo, pues él eligió a Ricardo Gareca como seleccionador de Perú, fueron al Mundial. Yo siempre estaré agradecido con Juan Carlos.

Horacio Calcaterra, otro excompañero y amigo, fue convocado a la selección peruana.

-Me alegro mucho por él. Es una gran persona, gran futbolista. Tiene la oportunidad de haber sido convocado a la selección, es un orgullo representar a un país. Se lo merece.

En Cristal, Universitario y Cienciano lograste los objetivos trazados.

-Con Cristal logré una cantidad de goles importantes, 32. En Universitario el campeonato de 2013, y en Cienciano salvarlo del descenso, que para eso fui contratado. A Cristal le va muy bien en el campeonato, Universitario saldrá adelante en lo futbolístico, y confío en que Cienciano con Gustavo Roverano vuelva a Primera División.

Actualmente sigues abocado al fútbol...

-Tuve que volver a Uruguay por temas familiares, pero siempre agradecido de Perú. Es un país que me dio mucho, tengo una hija peruana. Acá siempre estoy en constante reuniones con amigos del fútbol, intercambiando ideas, sumando experiencia, pues una vez que obtenga mi título de entrenador, espero estar preparado para dirigir algún equipo.