Unión Comercio: "Confío en la Comisión de Justicia sino iremos a todas las instancias que sean necesarias"

El presidente de Unión Comercio, Freddy Chávez, calificó de inmoral lo sucedido en la previa del encuentro ante Universitario de Deportes (martes 25), cotejo que debió de jugarse este noche en el estadio Monumental pero que fue postergado por terceras circunstancias.

"Es una cosa inmoral lo que ha sucedido hoy (ayer). Por la tarde hemos sido notificados oficialmente (que el partido se postergaba) cuando nuestros jugadores ya estaban en Lima, otros en el aeropuerto de Taratapoto. Ha sido el peor día del campeonato. Hasta vergüenza me da. Debemos ser tratados todos por igual. Que se respeten las bases", declaró en entrevista para Directv Sports.

Chávez negó tajantemente una presunta reunión que habría sostenido con el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, con quién supuestamente llegó a un acuerdo para reprogramar el partido, pero si reveló que tuvo conversaciones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

"Yo en ningún momento tuve una reunión con el señor Moreno (administrador de Universitario de Deportes). No hubo ningún acuerdo, pero si tuve una reunión con el señor Oviedo el día de ayer (lunes 24) en donde el me dijo que se jugaría normal, que tendríamos que venir para jugar el partido porque no se había pronunciado la Asociación. Que la culpa no la teníamos nosotros sino la U por alquilar su estadio para otros eventos. En este caso, la Asociación debió de ser más claro".

"A UTC le quitaron tres puntos, Ayacucho FC también tuvo problemas y lo hicieron jugar en Lima. Y ahora hay una prioridad enorme, que porque es la U. No fue problema de fuerza mayor porque alquilaron el estadio para otros eventos y que falta poquísimas horas para que empiecen el partido lo reprogramen. Eso no está en las bases, no la están respetando. Nosotros nos vamos a regir a las bases y espero que haya justicia. Nos cansamos de hablar de justicia en nuestro país y por eso estamos al revés. Es una vergüenza que estemos pasando estas cosas luego de estar en un Mundial", añadió.

Finalmente, dejó entrever que acudiría a instancias internacionales en el caso de que la Comisión de Justicia no falle a su favor, sobre el pedido de puntos ante el cuadro crema.

"Vamos a ir a todas las instancias que sean necesarias como lo hicimos anteriormente, cuando nos fuimos al TAS. Confío en la Comisión de Justicia, espero haya justicia porque sino ya no habría respeto hacia las bases del campeonato, y cada equipo haría lo que quiere", concluyó.

EL DATO

Si Unión Comercio solicita a un organismo internacional intervenir en el pedido de puntos - en caso la Comisión de Justicia desestime su solicitud - sería la segunda vez ante Universitario de Deportes: en el año 2014 hizo un trámite similar ante el conjunto estudiantil ante el TAS.