¡El 'Tigre' rugió! Ricardo Gareca: “Me duele el fútbol peruano” [VIDEO]

Ricardo Gareca aprovechó la conferencia de prensa en la que emitió su lista de convocados para poner fin a las críticas que surgieron durante los últimos días hacia el fútbol peruano. Y aclaró que sintió un ataque hacia la selección nacional.

“Me duele que escucho comentarios y no hay un compromiso. Me duele lo del fútbol peruano, no es solamente la selección", expresó el ‘Tigre’, en referencia a los comentarios en contra. Pero no fue todo, pues aseguró que, a partir de ello, el equipo nacional vive condicionado a ganar.

"Se critica a la dirigencia, se crítica a los jugadores, se critica a los estadios, se critica al fútbol peruano. Nada se da para ganar, pero hay que ir a Europa y hay que ganar, resulta que hay una queja pero la vara está muy larga. Entonces, no hay cómo”, enfatizó Gareca.

Asimismo, el estratega argentino hizo llamado a la humildad, e hincapié al mérito que se consiguió durante los últimos años. Sin embargo, espera seguir avanzando, siempre y cuando se trabaje con respeto y disciplina.

"Nos reconocen más en el exterior. Acá cuesta más y es bueno que nos exijan permanentemente. No perdamos la humildad. Puntualicemos donde tengamos que puntualizar. Exíjannos y nosotros lo aceptamos. Vamos a superarnos de acuerdo a la medida de humildad que tengamos y los pies sobre la tierra", sentenció con molestia.

EL DATO

La Selección Peruana se enfrentará a Chile y Estados Unidos, el 11 y 16 de octubre, respectivamente.