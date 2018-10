¡Regresa a casa! Universitario recibiría a Sporting Cristal en el Monumental

Luego de varias fechas fuera de casa, Universitario de Deportes regresaría al jugar sus partidos de local en el estadio Monumental si es que la Comisión de Licencias, luego de su inspección, le de visto bueno para su uso.

En dialogo con Radio Ovación, José Gamarra, el presidente de la Junta de Acreedores de Universitario, dijo que el choque ante Sporting Cristal se podría jugar en Ate. "El partido con Cristal se jugará en el Monumental. Esta semana inspeccionarán la cancha, la cual ha mejorado enormemente. He ido el sábado al estadio y me gustó bastante, no debería haber problema para que lo habiliten. Para los partidos que nos toque de local hasta fin de año deberíamos regresar ahí. Ante Sport Rosario sería espectacular ver el Monumental colmado y con el apoyo que el hincha ha venido demostrando", declaró Gamarra.

Sobre la renuncia del gerente de comunicación del club, Carlos Univazo, el presidente de la Junta de Acreedores dijo. "Hasta el fin de mes pasado estuvo Carlos Univazo en el club y lamentamos que no continúe. Estábamos bastante contentos son su labor pero a veces hay decisiones que cada persona toma. Él nos trasladó esta decisión de índole personal y se entiende. Las relaciones laborales en algún momento se terminan pero la impresión que dejó en la institución fue muy buena", manifestó el asesor legal de Gremco.

Como se recuerda, la Comisión de Licencias suspendió el uso del estadio Monumental por presentar un mal estado del campo. Lo mismo pasó con Matute, estadio de Alianza Lima.

Universitario de Deportes venció 2-1 a Unión Comercio por el Torneo Clausura y sumó su segundo partido consecutivo que obtiene una victoria (Sport Huancayo).

EL DATO

Universitario está a un punto de la zona del descenso (41).