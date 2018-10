Pedro Aquino: "Tenemos buenos jugadores y vamos a seguir trabajando con mucha humildad" [VIDEO]

El sorpresivo empate de la selección peruana ante Estados Unidos por 1-1 causó un gran asombro en todos los hinchas e incluso en el director técnico Ricardo Gareca, quién había realizado 6 cambios en el equipo inicial, con la esperanza de que el funcionamiento continúe y se pueda seguir afianzando jugadores: ello no ocurrió.

Los intérpretes de la zona medular, así como los de la zaga central, no estuvieron a la altura de los titulares y ello decantó el filtro utilizado por Perú para salir con balón dominado desde el bloque posterior. Alexander Callens y Nilson Loyola no pudieron ser opción en ofensiva, también sufrieron en las labores defensivas. Un partido muy discreto el de ambos.

Los ingresos de Yoshimar Yotún y Pedro Aquino generaron el cambio en el rostro mostrado por la 'Blanquirroja'. Sergio Peña no pudo lograr el accionar de Yotún y fue otro punto clave respecto al bajón de la selección nacional. No obstante, Aquino fue fundamental para cortar los circuitos de Estados Unidos. La velocidad del volante del León de la Liga Mx permitió recuperar el espacio perdido, así como la distribución del esférico.

"De hecho han sido dos amistosos muy importantes, creo que nos ha servido mucho de experiencia estos dos partidos como siempre lo vengo diciendo. Cada partido amistoso estamos demostrando que tenemos buenos jugadores. Vamos a seguir trabajando con mucha humildad y ahora se vienen dos amistosos en Perú. Será bonito jugar en nuestro país y con nuestra gente".

El futbolista de 23 años reveló que le hubiese gustado ser parte del once inicial, sin embargo, indicó que respuesta las decisiones de Ricardo Gareca, técnico que - según confesó - lo ha marcado profesionalmente debido a que ha influenciado en su mejora sustancial.

"Hay que agradecer al profesor Gareca que siempre me da la oportunidad. Siempre atento desde afuera, analizando el partido y a la hora que me toca hacerlo de la mejor manera. Me hubiese gustado jugar estos dos partidos de inicio pero así es, el que toma las decisiones es el profesor Gareca, yo solo acato lo que diga. Muy feliz por Renato que es mi amigo y cualquiera de los dos puede estar ahí. Lo importante para nosotros es no perder".

EL DATO

Perú sostendrá el 20 de noviembre un amistoso internacional ante Costa Rica.