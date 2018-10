¡Unidos en el dolor! Roberto Siucho también fue víctima de violencia

Mala racha. En la noche del último jueves, Pablo Lavandeira se dirigía a la conferencia de prensa para presentar la nueva camiseta de Universitario, pero en el trayecto fue asaltado con arma de fuego y temió lo peor.

“Fue camino a la conferencia, en Aramburú, había tráfico. Estaba con la luna un poquito abierta y en un momento que me distraje, un muchacho me golpeó con un arma. Me quitó el celular y dinero”, narró.

Sin embargo, no solo le pasó a él. Esa misma noche, Roberto Siucho también fue asaltado, pero mucho peor. Le quitaron su moderna camioneta y la situación fue extrema. Felizmente no hubo nada más que lamentar en tienda crema.