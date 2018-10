Sporting Cristal vs UTC EN VIVO: Partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal y UTC se enfrentan este domingo 21 de octubre a las 11:00 a.m. por la Jornada 8 del Torneo Clausura. El partido se desarrollará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido por la señal de Gol Perú, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Ganar o ganar. No hay otro resultado que le sirva hoy (11:00 a.m.) a Sporting Cristal para seguir peleando el título del Clausura y así asegurarse el campeonato nacional sin disputar el play-off. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que siempre complica: UTC.

Los celestes están en mala racha: de los últimos tres partidos solo sumaron un punto tras el empate 2-2 con Real Garcilaso en Cusco. Luego, perdieron en el Gallardo con Comerciantes Unidos (0-2) y con Melgar en Arequipa (2-0).

Si hablamos de novedades, sí las hay en el equipo de Mario Salas. De “9” irá el juvenil Christopher Olivares por el goleador Emanuel Herrera, quien recién el viernes volvió a nuestro país luego de viajar a Argentina por motivos personales.

El resto del equipo, prácticamente, será el mismo: con “Gaby” Costa, el “Pato” Álvarez y Jorge Cazulo a la cabeza.

¡Mañana jugamos!



Recuerda seguir estas recomendaciones para vivir juntos la fiesta del fútbol 🙌🏼



* El partido de Reserva se jugará desde las 8.15am

** La #ZonaCeleste estará abierta desde las 9.30am pic.twitter.com/c8kYBebqDz — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 21 de octubre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL SPORTING CRISTAL vs UTC EN VIVO ONLINE

XI Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Merlo, Revoredo, Céspedes, Cazulo, Lobatón, Calcaterra, Gómez, Costa y Olivares. DT: Mario Salas.

XI UTC: Carvallo; Guizasola, Cardona, Bosmediano, Minaya, Ubierna, Murrugarra, Palacios, Bazán, Millán y Ugarriza. DT: Franco Navarro.

HORARIOS DEL SPORTING CRISTAL vs UTC EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.00 a.m.

Estados Unidos: 11.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 10.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.00 mediodía

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL SPORTING CRISTAL vs UTC?

En Internet el duelo entre Sporting Cristal vs UTC, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.