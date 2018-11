¿Quedó descontento? Ricardo Gareca habló de la actuación de Cristian Benavente [VIDEO]

Aquel juego vistoso del que diversos periodistas elogiaban a Perú no lo pudo mostrar ante Ecuador. Y es que tras la derrota anoche, Ricardo Gareca confesó que los cambios no respondieron a las exigencias, pero también reconoció la superioridad del rival.

“No tuvimos profundidad, debe ser el partido en que menos profundidad hubo, no tuvimos ocasiones de gol. No encontramos la claridad de ese pase final tan necesario, Raúl estaba golpeado, aprovechamos para que Cristian Benavente, quizás por habilidad logre profundidad, pero no pudimos conseguir", señaló tras la dura derrota ante el ‘Tri’.

En seguida, Gareca aseguró que esta derrota no preocupa, sino que servirá para que afinen detalles. “No me preocupa, tenemos que trabajar y encontrar quienes filtren pases, quienes se erigen como conductores del equipo, es una tarea importante en esta búsqueda. Es algo que no es tan sencillo, el funcionamiento lo tenemos pero estamos en una etapa que necesitamos ver, comprobar, observar. Estamos en la búsqueda y se pueden dar estos partidos".

Finalmente,, el ‘Tigre’ Gareca señaló que estos amistosos sirven para encontrar el equipo ideal de cara a la Copa América y las eliminatoria Qatar 2022. "El camino va a ser duro y complicado. Hay que prepararnos para todo lo que se viene. Estamos en una etapa de buscar, comprobar y verificar para encontrar soluciones".

DATO:

La Selección Peruana entrenó hoy en la Videna, aunque solo los jugadores que no fueron titulares ante Ecuador, el resto del plantel se quedó en el hotel para hacer trabajos regenerativos.