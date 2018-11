Selección Peruana: Peter Arévalo aseguró que de ser cierta la indisciplina de Cueva sería una traición a Gareca

La versión de la supuesta indisciplina de Christian Cueva va tomando cuerpo. Peter Arévalo, quién reveló lo ocurrido en calidad de exclusiva durante la transmisión de la noche del domingo en Fox Sports, manifestó su malestar por la falta que habría cometido el volante y también expresó su disconformidad con la Federación Peruana de Fútbol, que intentaría negar la versión de la conducta extradeportiva.

“Pienso que si Gareca manejó el tema de la indisciplina con mucha rigurosidad, con Cueva no puede ser la excepción. Tal vez, asume que está en una etapa que no se juegan partidos oficiales y probablemente este sería un incidente sin importancia. A mí me parece lo contrario, en caso se maneje distinto, los demás jugadores van a sentir que hay diferencias, y es ahí cuando el entrenador pierde credibilidad”, expresó el periodista.

Además, el Peter Arévalo señaló que de confirmarse la indisciplina de ‘Aladino’ se trataría de una traición del jugador del Krasnodar hacia el ‘Tigre’, quien le depositó su confianza cuando atravesaba una realidad alejada del éxito.

“Me decepcionaría si fuese cierto porque Cueva le debe mucho a Gareca. Cuando Gareca llega a la selección él no estaba en un momento importante, había tenido problemas en Alianza y no era titular en Toluca. Con Gareca se repotencia, logra un protagonismo que no tenía y alcanza algo similar en Sao Paulo. De confirmarse sería una traición para Gareca, que apostó por el”, expresa Arévalo.

Además, hizo hincapié en el compromiso que deben tener los integrantes de la Selección Peruana. “Esto tiene que ver de acuerdo a cómo lo toma el jugador, si lo toma como que no se juegan partidos oficiales, como que el jugador pudo o no venir, entonces no se puede esperar más”, manifestó Peter Arévalo.

Finalmente, se refirió a la presunta salida de dos trabajadores de la federación por estar involucrados en la indisciplina. “No podemos aseverarlo por falta de pruebas pero se conoció que han sacado a un miembro de utilería y otro de seguridad por estar implicados”, manifestó.