Perú vs. Costa Rica: blanquirroja jugará a estadio lleno en Arequipa

Arequipa es robjiblanca. Y es que la selección peruana de fútbol jugará mañana ante su similar de Costa Rica en el estadio de la UNSA, alentado por 40 mil hinchas "characatos", quienes viajaron de todo el interior arequipeño para alentar a sus ídolos mundialistas.

Según el gerente deportivo de la bicolor, Antonio García Pye, los boletos puestas en venta volaron más rápido que cuando Perú juega en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: Tres jugadores de la Sub-20 para el futuro de la Selección Peruana

"Hay una gran expectativa acá en Arequipa por el partido, además el clima está espectacular. Esperemos que haya un buen espectáculo y se le pueda dar una alegría a esta gente. Acá se agotaron las entradas, incluso, antes que en Lima. No sé la cifra exacta de boletos que se han puesto a la venta pero es cerca de 40 mil", declaró García Pye a 'SuperDeporte'.

PUEDES VER: Selección Peruana: Iván Bulos y Beto Da Silva serían convocados para la fecha FIFA de Marzo

En otro momento, el directivo no adelantó si continuará o no en la Federación Peruana de Fútbol. "No sé si seguiré en el cargo el próximo año, no es algo que pueda adelantar. Espero que continúe pero vamos a esperar un poco. Mi contrato dura hasta el 31 de diciembre y después habrá que ver cuál es la decisión del directorio. Por ahora, no se confirmado el amistoso con Uruguay en marzo. Ellos tiene una fuerte propuesta de la Copa China, así que estamos terminando de ver algunas alternativas", añadió.