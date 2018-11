Sport Rosario no jugará ante Sporting Cristal con el primer equipo

A una fecha de culminar el Torneo Clausura 2018, Sport Rosario se encuentra en un momento complicado a nivel económico, el cual se ha visto reflejado a nivel futbolístico. Una prueba de ello a sido la negativa de los jugadores del plantel profesional en jugar contra Sporting Cristal.

"Todos los futbolistas del plantel profesional hemos tomado la decisión de no jugar ante Cristal por los inconvenientes que se han venido suscitando a lo largo de este tiempo. Nosotros hemos querido hacer las cosas de la mejor manera pero no encontramos respuesta de los dirigentes, no contestaban nuestras llamadas ni nos informaban de nuestras deudas. No sé si haber jugado todo estos meses ha sido bueno para nosotros, pues si decidíamos no jugar desde un inicio quizá nada habría sucedido", declaró Carlos Uribe para Radio Ovación.

El mediocampista del conjunto 'canalla' también aclaró que el duelo sí se llevará a cabo. "El club sí se va a presentar, va a completar la nómina con chicos de la reserva. Lo más probable es que eso se vea en el campo, con todos esos chicos que van a poder jugar por pasión al fútbol. Tienen la posibilidad de mostrarse y debutar contra Sporting Cristal, que de repente podría terminar siendo el campeón. Para ellos es muy motivante y lo harán de la mejor manera".

Además, Uribe expresó su sentir por la forma en que los dirigentes están manejando la situación económica de los jugadores. "La última vez que conversamos con el presidente fue después del duelo con Binacional, donde nos prometió pagarnos algunos meses en el transcurso de la semana. Sin embargo, eso no pasó y aún así jugamos tres partidos más por ser lo más profesionales que podíamos en ese momento. Ahora ya es muy complicado, esta situación ya es insostenible. Hemos tomado esta decisión no solo para nosotros, sino para el bien del fútbol peruano en general. Nos deben 4 meses y, al término de noviembre, nos deberán 5".