Sport Boys: Carlos Preciado entró en agenda en reemplazo del "Pana" Tejada

De Moyobamba al Callao. Tras la confirmación de la salida de Luis Tejada, el Sport Boys ha apresurado las conversaciones con el colombiano Carlos Preciado para que se ponga la rosada en el próximo año.

Se espera que, a partir de la semana que viene, la Administración y el representante del delantero “cafetalero” se pongan de acuerdo y finiquiten las negociaciones.

Pero al club porteño no solo llegaría Preciado para el 2019, lo haría también al ex mundialista Sub 17 Reimond Manco.

Cabe señalar que el volante ya le comunicó al Unión Comercio que no aceptará la renovación de contrato, debido a que ahora su objetivo es fichar por el equipo que dirige Jesús Álvarez.