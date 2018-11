Reimond Manco: "No está en los planes", dijo presidente de un club

Días antes que terminara el Torneo Clausura, Reimond Manco había sido claro que no continuaría en Unión Comercio. Y fue así. El futbolista ahora se encuentra en Lima como jugador libre, aprovechando sus vacaciones.

Eso sí, mientras disfruta de sus días libres, Reimond Manco busca fichar por un equipo de la capital y empezar el 2019 con el pie derecho.

En ese sentido a Reimond Manco se le había vinculado con Deportivo Municipal, sin embargo el presidente del club "edil", Óscar Vega, lo descartó junto a Luis Tejada.

"Lo de Luis Tejada es totalmente falso, sabemos que es un jugador caro. También he leído de Reimond Manco pero no hay nada, no está en los planes", comentó el titular del Deportivo Municipal al programa "Hora Punta".

Respecto al plantel del 2019, Óscar Vega dijo: "Nosotros tenemos un grupo de jugadores que tienen contrato como Regalado, Iván Bulos. Otros están renovando como Yordi Vílchez, Ricardo Buitrago y en estos días estaremos renovando con varios jugadores que están en la lista del comando técnico".